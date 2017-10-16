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    Как одна «перебежчица» вызвала досрочные выборы в федеральной земле

    16.10.2017 [11:09]

    Берлин, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выборы в ландтаг Нижней Саксонии могут стать важным сигналом для канцлера ФРГ Ангелы Меркель накануне формирования ею нового правительства. Переговоры о правительственной коалиции в Германии стартуют 18 октября.

    Данные выборы не планировались проводить в этой федеральной земле всего через три недели после общефедеральных: они были назначены на начало 2018 года. Федеральная земля голосует досрочно из-за того, что одна из депутатов правящей здесь коалиции социал-демократов и «зеленых» Элке Твестен перешла на сторону христианских демократов, в результате чего земельное правительство лишилось большинства в местном ландтаге.

     

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

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