Как одна «перебежчица» вызвала досрочные выборы в федеральной земле

Берлин, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выборы в ландтаг Нижней Саксонии могут стать важным сигналом для канцлера ФРГ Ангелы Меркель накануне формирования ею нового правительства. Переговоры о правительственной коалиции в Германии стартуют 18 октября.

Данные выборы не планировались проводить в этой федеральной земле всего через три недели после общефедеральных: они были назначены на начало 2018 года. Федеральная земля голосует досрочно из-за того, что одна из депутатов правящей здесь коалиции социал-демократов и «зеленых» Элке Твестен перешла на сторону христианских демократов, в результате чего земельное правительство лишилось большинства в местном ландтаге.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин