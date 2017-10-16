Каким образом впечатляющий водяной знак Leica вошел в моду?

Альтернатива: от простого фотографирования до фотографии со смартфоном

В начале этого года галерея Saatchi запустила художественную выставку под названием «От селфи до самовыражения». Хотя это и не ново, это может быть первый случай, когда фотография со смартфона была настолько близка к искусству. Когда дело касается искусства фотографии, люди могут вспомнить, прежде всего, такие великие имена, как Анри Картье-Брессон, Йозеф Куделька и Аракки Нобуеши. Монохромные и яркие «решающие моменты», захваченные этими великими мастерами, передают как художественную красоту, так и гуманистическую озабоченность.

Анри Картье-Брессон, «Мальчик с бутылками» (источник: Интернет)

Во времена Анри Картье-Брессона люди обычно держали камеру Leica и на месте фиксировали момент. Теперь, когда технология фотографии развивается и объединяется со смартфонами, для каждого пользователя смартфона становится возможным и легким записывать то, что он видит.

Смартфон, по сути, является устройством связи, но съемка уже стала функцией №1, которую используют люди. Возможности телефонных камер также развиваются согласно требованиям пользователей, в то время как технология с двумя камерами, появившаяся в последние годы, вывела их на следующий уровень. Ключевой игрок на протяжении всей истории фотографии Leica совместно с Huawei разработала двухкамерную систему Leica. Это не только поворотный момент для смартфонов, но и шаг, действительно подтолкнувший телефонные камеры к искусству фотографии.

В этом году выставка галереи Saatchi продемонстрировала гуманистическую заботу о фотоискусстве - искусстве моментов. Сегодня смартфон, как наиболее часто используемый инструмент фотографии, также помогает людям снимать решающие моменты, вести учет памяти и связывать эмоции.

Основанная на двойной системе камер Huawei-Leica выставка селфи галереи Saatchi определила художественный характер фотографии на смартфоне.

Благодаря своему уникальному положению в истории фотографии, Leica стала уникальным культурным символом, который был включен в фотографии на смартфонах. С момента запуска P9 мы наблюдаем большой скачок в съемке смартфонов и тот факт, что технология с двумя камерами становится модой.

Партнерство с Leica не только подняло профиль Huawei, но и привело к существенному улучшению власти компании. DXoMark высоко оценил P9 и признал огромные усилия Leica в привлечении своего опыта и мощи для смартфонов.

Следует отметить, что из-за их тесной связи с Leica компания Huawei добавила функцию водяного знака в двойную камеру Leica. Это крошечный знак Leica, затрудняющий сопротивление людей искушению фотографировать и делиться снимками в социальных сетях. Производители телефонов и разработчики сторонних приложений также следили за тенденцией и добавили подобные функции в свою продукцию. Этот маленький лейбл, создавший отличный маркетинговый эффект бренда, делает концепцию двойной камеры Leica более впечатляющей.

Некоторое время фотографии с водяными знаками Leica были замечены повсюду на WeChat Moments. Многим может быть любопытно, почему пользователи любят добавлять такой знак к своим фотографиям. Ну, причин много: во-первых, пользователи хотят, чтобы Leica говорила об их работах, другие пользователи ожидают что-то уникальное от того, чем они делятся, что-то, что может обеспечить водяной знак Leica.

Водяной знак Leica добавляет сюжетную линию в фотографии со смартфона. По сравнению с фотографиями, не имеющими водяного знака, фотографии, маркированные Leica, по-видимому, имеют больше «историй» из-за истории бренда, которая накладывается на историю фотографии.

Хотя Huawei и Leica успешно возглавили эту тенденцию, мало кто знал, что в Huawei не было согласия относительно того, целесообразно ли использовать функцию «операционного» водяного знака. Некоторые разработчики не покупали ее, поскольку камеры с водяным знаком уже давно существуют. Встроенная камера Huawei также может создавать водяные знаки, используя такую информацию, как погода, дата и т.д. Но эта функция редко используется, в основном, в одном случае из десяти миллионов. С точки зрения реализации функции вряд ли есть какая-либо разница между водяным знаком Leica и камерой с водяным знаком.

За микроинновацией стоит то, что разработчики были вдохновлены фактом: энтузиасты фотографий часто делают водяные знаки на своих фотографиях с такой информацией, как устройство, параметры и т.д. чтобы выделить авторское право и показать людям, как сделать то же самое: легкий обмен и дополнительная справочная информация. Вот что Huawei намеревалась сделать в первую очередь. После нескольких раундов обсуждений компания устранила избыточные параметры и сохранила только водяной знак двойной камеры Leica. Удивительно, но этот простой знак обеспечивает именитость двойной камеры Leica и мотивирует людей делиться своими фотографиями.

Пользователи BBS обеспечивают людей параметрами, чтобы узнать, как делать хорошие фотографии (Источник: Интернет)

Huawei предпринимает разумный подход к планированию будущего водяных знаков. После того, как водяной знак Leica станет хитом в социальной сети, многие производители телефонов предпочитают следовать этому. Некоторые сторонние приложения даже скопировали этот знак. Излишне говорить, что пользователи ожидают дифференцированного фотографирования через водяные знаки.

Без сомнения, Huawei продолжит использовать водяной знак Leica, но ограниченным образом. Фактически, вы можете заметить, что водяной знак отключен в режиме селфи. Вы можете использовать его только в нескольких режимах. Злоупотребление этой функцией фактически поглощает бренды Huawei и Leica.

Есть некоторые очевидные поворотные моменты на пути к искусству фотографии на смартфонах. Так же и участие Leica. Leica представляет собой самый легендарный бренд в истории фотографии, обеспечивающий смартфоны не только профессионализмом, но и будущими возможностями.