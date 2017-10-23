Kapital Bank осуществит стратегические цели на 2018-2020 годы

Мы благодарны нашим клиентам за доверие, которое сделало нас лидерами рынка

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Kapital Bank, занимающий одну из лидирующих позиций в финансовом секторе Азербайджана, достиг за последние годы больших успехов. Банк прошел процесс серьезной трансформации и сегодня около 100 его филиалов оказывают различные банковские услуги своим клиентам по всей стране. Kapital Bank завершил третий квартал 2017 года с высокими финансовыми показателями. Председатель правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев рассказал АЗЕРТАДЖ о секретах создания успешного бизнеса и управления им.

-Ровшан муаллим, Kapital Bank завершил нелегкий 2016 год с прибылью в 52 млн манатов. Какие критерии определяют успешность бизнеса?

- В первую очередь отмечу, что 2016 год был весьма интересным годом. Как вы знаете, в начале и в конце 2015 года произошла девальвация, и прогнозы по банковскому сектору на 2016 год отнюдь не были оптимистичными. Однако мы, как и прежде, завершили год успешно, с прибылью, и даже перекрыли цели, поставленные перед нами акционерами.

Kapital Bank оказывает услуги примерно трем миллионам физических лиц и 22 тысячам юридических лиц. Большая клиентская база, постоянно обновляемый портфель продуктов, самая крупная в стране филиальная сеть, трансформация филиалов и бизнес-процессов создают основу для получения в конце года удачных цифр. Развитие бизнеса, наличие команды, имеющей высокий потенциал, обеспечивают успех. По результатам III квартала 2017 года активы банка составили 3 млрд манатов, чистая прибыль - 57,6 млн манатов, уставной капитал - 185 млн манатов, а совокупный капитал - 266,3 млн манатов. Уверен, что и 2017 год мы завершим с высокими результатами.

- После девальвации маната международные рейтинговые агентства начали снижать рейтинги финансового сектора страны. Однако, несмотря на это, Kapital Bank смог сохранить стабильность рейтинга.

- В любой стране мира, пережившей экономический кризис, наблюдается определенный регресс в рейтингах. Так было и в Азербайджане: после девальвации нестабильность национальной валюты создала основу для распространения негативных новостей.

Деятельность нашего банка оценивается международными рейтинговыми агентствами «Standard & Poor's» и «Moody's Investor Service». Хочу с гордостью отметить, что по результатам 2017 года стабильность наших рейтингов сохранилась. Естественно, что получение от международных агентств стабильных рейтингов на фоне негативной ситуации – дело непростое. Значит, Kapital Bank смог утвердить себя в финансовом секторе страны как лидирующая структура.

В настоящее время коэффициент адекватности капитала Kapital Bank-а полностью соответствует требованиям контролирующего органа, и существующий капитальный буфер банка дает возможность устоять в непредвиденных ситуациях. В то же время, прибыльная деятельность банка поддерживает индексы капитала. Как известно, на практике риски и потери, связанные с капиталом, напрямую влияют на качество размещенных активов, в том числе кредитов. С этой точки зрения, наш банк, с целью минимизации своих кредитных рисков, уделяет особое внимание принципу «знай своего клиента», все обращения основательно анализируются. При выдаче кредитов рассматриваются финансовое состояние, обязательства, деятельность клиентов, и, с учетом потенциальных рисков, им предлагаются кредиты в рамках их платежеспособности. Для сохранения кредитных рисков на минимальном уровне мы, в рамках экономических условий, периодически пересматриваем и совершенствуем процедуру кредитования различных сегментов.

Мы стараемся не только сохранить стабильность рейтинга, но и немного повысить его – это вполне возможно, поскольку сравнительная стабилизация цены на нефть, рост экспорта, сокращение импорта сейчас стабилизировали курс доллара к манату. Приближавшийся в начале года к 2 манатам за доллар, курс в настоящее время стабилизировался на отметке 1,70 маната.

- В последние два года Kapital Bank стал участником целого ряда международных выставок и конференций. Планируете ли вы сотрудничать с зарубежными организациями?

- Международное сотрудничество уже два года входит в список приоритетных направлений развития Kapital Bank. Мы сотрудничаем с различными международными организациями и финансовыми институтами, участвуем в финансовых выставках. Kapital Bank является членом Ассоциации Американских Банков. Участвуя в годовых собраниях данной организации, мы оказываем поддержку проводимыми ею конференциями. Отмечу, что среди банков стран СНГ только два банка - Kapital Bank и один из российских банков - являются членами данной ассоциации. Уверен, что участие в таких мероприятиях банка, являющегося региональным лидером, послужит его узнаваемости на мировом уровне и будет вкладом в реализацию новых проектов сотрудничества.

Хотя мы и не намерены открывать филиал или представительство за рубежом, международное сотрудничество и освоение опыта зарубежных коллег весьма важно для оказания клиентам еще более качественных услуг.

В сентябре этого года Kapital Bank подключился к международной системе Swift GPİ. В прошлом месяце известный журнал Global Finance определил самые надежные и безопасные банки мира («World’s Safest Banks»). В Азербайджане в качестве «самого надежного банка» был избран Kapital Bank. Исследование проводилось среди 1000 банков из 106 стран. До конца года мы постараемся принять участие еще в нескольких международных мероприятиях, расширяя тем самым наши международные связи.

- В последнее время ряд зарубежных банков начал предлагать услуги цифрового банкинга. А какие инновации планирует представить своим клиентам Kapital Bank?

- В начале этого года мы обновили услуги мобильного и интернет-банкинга. Посредством данных приложений клиенты с легкостью осуществляют банковские операции, не приходя в филиал. Однако технологии не стоят на месте, держимся в тренде и мы. В ближайшее время мы представим своим клиентам еще более продвинутую версию этих приложений. Теперь клиенты, не приходя в банк, смогут заказывать кредиты и платежные карты, размещать вклады и управлять всеми счетами и банковскими продуктами. Надо отметить, что самой важной из стратегических целей, поставленных нашим банком на 2018-2020 годы, является представление всех продуктов и услуг в цифровом формате.

- Kapital Bank имеет около 100 точек обслуживания в стране. Как вам удается открывать новые филиалы, в то время как филиалы банков-конкурентов закрываются?

- По мере расширения сферы обслуживания необходимо повышать и его качество. Естественно, что первым шагом в этом направлении является оптимизация филиальной сети. Клиент должен иметь доступ к качественной услуге в филиале, открытом поблизости, в удобном для него месте. Поэтому для оказания клиентам качественных услуг мы должны были в первую очередь вплотную заняться филиальной сетью.

В 2017 году открылись наши новые филиалы и отделения, проведен капитальный ремонт в ряде офисов, а некоторые обрели новые адреса. В обновленных филиалах банка внедрены стандарты единого корпоративного интерьер-дизайна. В соответствии с новой концепцией, планируется основательный ремонт еще целого ряда городских и региональных филиалов, а также открытие новых филиалов. Наряду с этим, с целью развития региональных филиалов, мы создали и представили нашим сотрудникам Центры обучения и развития в Исмаиллы и Лянкяране. Теперь региональные тренинги проводятся там, а это положительно влияет на развитие сотрудников и качество клиентского обслуживания. Открылись новые карточные центры, в которых клиенты могут получить карты социальных пособий и прочие карты.

- Какие социальные проекты реализует Kapital Bank?

- Kapital Bank уделяет большое внимание сфере корпоративной социальной ответственности, ежегодно реализуя различные социальные проекты. Мы тесно сотрудничаем с Министерством образования, по таким проектам как группы «Sabah», «Azərbaycan üçün öyrət», «Автобус Знаний», Республиканской олимпиаде по предметам, Государственному экономическому университету. А также являемся генеральным спонсором Выставки образования и конференции «Разработка инновационной экосистемы», организованной благодаря сотрудничеству университета Berkley и Университета инженеров. Мы провели акции посадки деревьев в ряде регионов в рамках нашего проекта «Yaşıl ölkəm» («Моя зеленая страна»). Ежегодно наши сотрудники участвуют в акциях по донорству крови в рамках поддержки программы «Жизнь без талассемии». А в октябре этого года в Баку, Гяндже, Исмаиллы и Лянкяране, в связи с Международным днем пожилых людей, мы организовали просвещающие тренинги для пенсионеров на тему финансовой грамотности. В будущем планируется продолжить подобные проекты в более широком масштабе.

- Какие новые продукты и услуги вы планируете представить своим клиентам в ближайшем будущем?

- В знаменательные дни мы традиционно представляем нашим клиентам различные скидочные, подарочные акции. Помимо этого, мы не забываем о новых продуктах: как вы знаете, в новом сезоне мы вывели на рынок трёхвалютные карты Visa Trio. Для наших повторных кредитных клиентов мы разработали программу лояльности Birlik Klubu («Клуб единства»). Помимо этого, у нас будет целый ряд новых акций и дополнительных функций по продукту BirKart, что даст нашим клиентам множество преимуществ.

- Каковы ваши прогнозы относительно основных финансовых показателей по итогам текущего года? Будет ли 2017 год прибыльным для вас?

- Естественно, мои прогнозы позитивны. До конца года осталась лишь пара месяцев, и, если обратить внимание на отчет за III квартал, то мы увидим, что наши цифры внушают надежду. До конца 2017 года мы постараемся так же сохранить тенденцию роста. Помимо этого, в настоящее время Kapital Bank начинает реализацию стратегических целей на 2018-2020 годы. Цели прошедших трех лет были достигнуты, причем с высокими показателями. Мы благодарны нашим клиентам за доверие, которое сделало нас лидерами рынка и помогло нам в процессе нашей непростой трансформации. На последующие годы мы поставили весьма амбициозные цели. Я уверен, что и их мы сможем реализовать благодаря высокой квалификации, увлеченности и оперативности нашей профессиональной команды.