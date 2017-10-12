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    Kapital Bank открыл обновленный филиал «Тертер»

    12.10.2017 [15:09]

    Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

    Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, открыл обновленный филиал «Тертер», расположенный по адресу Тертер, улица Е. Гусейнова 9. Обновленный филиал обладает всеми возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания, сообщили АЗЕРТАДЖ в банке.

    Быстрое обслуживание, минимальные очереди, дружелюбное отношение, а также набор продуктов и сервисов, отвечающих нуждам населения – это лишь короткий список основных характеристик новой концепции. Обновленный филиал предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, прием вкладов и депозитов, платежные карты, денежные переводы, обмен валют, оплату коммунальных платежей и прочие виды услуг.

    Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети, в 2017 году банк открыл новое филиалы «Браво» и Наримановский карточный центр, отделение «Бузовна», «Демирйол», «Локбатан» и «Масаллы», также обновил офис филиалов «Ази Асланова», «Губадлы», «Гейчай», «Гобустан» и «Бейлаган». Целью оптимизации филиалов является предоставление клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем году планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, также открытие новых отделений.

    Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

    AZERTAG.AZ :Kapital Bank открыл обновленный филиал «Тертер»
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