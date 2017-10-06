Картины азербайджанской художницы будут представлены в Стамбуле

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

На выставке в галерее «NişArt» в центральной части Стамбула Нишанташи, наряду с произведениями известных турецких художников, будут представлены картины молодой и талантливой азербайджанской художницы Эсмиры Гюльахмедовой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выставка является платформой для презентации современного творчества, где принимают участие как уже известные, так и молодые, перспективные художники.

Выставка откроется 10 октября и продлится до 20 октября. Э.Гюльахмедова представит на выставке две работы – «Мугам трио» и «Рыбы». Полотна автора отличаются ярким колоритом и оригинальным исполнением.

Отметим, что Эсмира Гюльахмедова не раз представляла свои работы на выставках в Баку, произведения автора также экспонировались на международном фестивале искусств в галерее Carrousel du Louvre музейного комплекса Лувр в Париже (Франция).