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    КУЛЬТУРА


    Картины азербайджанской художницы будут представлены в Стамбуле

    06.10.2017 [11:10]

    Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

    На выставке в галерее «NişArt» в центральной части Стамбула Нишанташи, наряду с произведениями известных турецких художников, будут представлены картины молодой и талантливой азербайджанской художницы Эсмиры Гюльахмедовой.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выставка является платформой для презентации современного творчества, где принимают участие как уже известные, так и молодые, перспективные художники.

    Выставка откроется 10 октября и продлится до 20 октября. Э.Гюльахмедова представит на выставке две работы – «Мугам трио» и «Рыбы». Полотна автора отличаются ярким колоритом и оригинальным исполнением.

    Отметим, что Эсмира Гюльахмедова не раз представляла свои работы на выставках в Баку, произведения автора также экспонировались на международном фестивале искусств в галерее Carrousel du Louvre музейного комплекса Лувр в Париже (Франция).

    AZERTAG.AZ :Картины азербайджанской художницы будут представлены в Стамбуле
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