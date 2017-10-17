Каспийская строительная неделя-2017 с участием 310 компаний из 28 стран

Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

18 октября в Баку Экспо Центре стартует Каспийская строительная неделя-2017. Это крупнейшее выставочное мероприятие ненефтяной сферы в регионе по количеству участников. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 17 октября на пресс-конференции сказал исполнительный директор компании ITE Group Эдвард Строон.

Три выставки, составляющие Каспийскую строительную неделю - XXIII Азербайджанская международная выставка «Строительство» WorldBuild Baku 2017, Х юбилейная Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия» Aquatherm Baku 2017 и Х юбилейная Каспийская международная выставка «Охрана, безопасность и средства спасения» Securika Caspian 2017 занимают 2 зала Баку Экспо Центра. В этом году в Каспийской строительной неделе принимают участие 310 компаний из 28 стран мира.

XXIII Азербайджанская международная выставка «Строительство» - это крупнейшая выставка Прикаспийского региона в строительной области. WorldBuild Baku является важнейшим профессиональным событием всего региона в области строительства и архитектуры, проектирования и ремонта. Ежегодно выставку посещают тысячи специалистов из разных стран, которые находят здесь партнеров по бизнесу.

Состав участников выставки WorldBuild Baku на 30 процентов пополнился новыми компаниями. Азербайджанские участники, среди которых производители, дистрибьюторы, компании, предоставляющие услуги в строительной сфере, составляют 40 процентов экспонентов, что является отрадным фактом. Продукция местного производства, отмеченная знаком Made in Azerbaijan, составляет серьезную конкуренцию иностранным экспонентам. В этом году в списке постоянных участников: Akkord, Altis group, Baku Steel Company, Faxraddin-K, Gilan Holding, Kartash, Komiforest, Nabucco, NB Group, Safe Life, Nimex, Sobsan boya, Technogym, Yukseklik, Vebrostone и другие. Спонсором выставки также является местная марка Corella (компания NB Group), информационным партнером выступает отраслевой журнал «Дом и Интерьер».

Одной из особенностей выставки WorldBuild Baku является активное участие коллективных национальных стендов. Традиционно в этом году свои национальные павильоны представят Германия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. Впервые в выставке с национальным стендом примет участие Польша. Большим составом выступают турецкие, китайские, российские и чешские производители.

В этом году выставка охватит широкий ассортимент строительных материалов, керамики, отделочного камня, мрамора, окон и дверей, интерьера. Обширно будет представлен лакокрасочный сектор, причем как местными, так и зарубежными компаниями. На выставке можно будет ознакомиться с большим выбором межкомнатных и входных дверей, а также металлических, автоматических дверей для загородных домов и для офисных помещений. Традиционно хорошо представлены кровельные материалы и деревообработка.

Х юбилейная Международная выставка «Отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, сантехника, технологии по охране окружающей среды, бассейны и возобновляемая энергия» Aquatherm Baku 2017 собрала в этом году 66 компаний из 13 стран мира, среди которых Азербайджан, Иран, Италия, Китай, Кувейт, Турция, Франция и другие. В списке участников выставки такие компании, как: Euroclima, Yusiko, BestTechniK, Azertexnolayn, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret, Egeplast Ege Plastik, Polimart, Termo ISI, Turan Makinе, Ultratek, Сумгаытский технологический парк, Kaskad – Hidro, Yetsan Pazarlama Isi Sistemleri, Aldaq, UPONOR и другие. В этом году к постоянным участникам выставки присоединились новые компании, среди которых Sabkond (Азербайджан), Termoklimat (Азербайджан), Daboo Sanat (Иран), Rubinetteria Paffoni (Италия), Coolex (Кувейт), Frisquet (Франция), UPONOR (Финляндия) и другие.

Х юбилейная Каспийская международная выставка «Охрана, безопасность и средства спасения» Securika Caspian 2017 - единственная в регионе международная специализированная выставка по безопасности. Securika Caspian 2017 - признанная деловая площадка, где участники выставки имеют уникальную возможность установить взаимовыгодные контакты со специалистами данной сферы для дальнейшего развития бизнеса. Выставка также создает условия для развития отрасли и достижения важных стратегических договоренностей.

В этом году участники выставки Securika Caspian, среди которых Азербайджан, Россия, Казахстан и другие, продемонстрируют технические средства обеспечения безопасности, автоматические системы пожаротушения, системы аварийно-пожарного оповещения, системы охранной сигнализации и тревожного оповещения, охранное телевидение и наблюдение, аварийно-спасательную технику, смарт-карты, систему контроля доступа и многое другое.

Отличием выставок этого года станет активная деловая программа, спланированная организаторами. Так, 20 октября состоится специальный ВИП тур на выставке с участием представителей исполнительной власти города Баку и заинтересованных государственных структур, таких как Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

19 октября планируется проведение В2В встреч между иностранными участниками выставок и местными дистрибьюторами. В2В встречи будут проходить в Баку Экспо Центре и станут дополнительной эффективной бизнес-площадкой для прямых встреч и переговоров между участниками строительного рынка.

Совместно с Союзом архитекторов Азербайджана, который оказывает поддержку и принимает участие в выставке со своим стендом, в течение всех работы дней выставки будет проведен воркшоп с молодыми проектировщиками. Участники воркшопа за 2 дня должны будут создать проект, в котором предполагается использование строительных материалов, представленных на выставке. Затем со стороны Союза архитекторов Азербайджана будет произведен отбор лучших работ и прямо на выставке состоится награждение победителей.

Для экспонентов выставки WorldBuild Baku впервые будет организована экскурсия в Национальный музей искусств Азербайджана имени Рустама Мустафаева. Организаторы не сомневаются, что поездка в музей, где собрана коллекция лучших произведений живописи и скульптуры оставит незабываемые впечатления.