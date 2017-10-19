Кавани забил в 7-м матче Лиги чемпионов подряд

Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Нападающий футбольного клуба «ПСЖ» Эдинсон Кавани забил гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, таким образом, 30-летний уругваец отличился в 7 играх турнира подряд: в трех матчах этого сезона и в четырех – прошлого.

Ранее в 7 матчах Лиги чемпионов подряд забивали только экс-форвард «МЮ» Руд ван Нистелрой и нападающий «Реала» Криштиану Роналду.