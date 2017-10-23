Керсти Кивирюют: Азербайджан принес известность моему роману

Таллинн, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

В Эстонии победителем литературного конкурса «Бесцеллеры-2017», организованного издательством Пилигримм, стало произведение Керсти Кивирют «Город ветров», посвященное Баку. Свою книгу К.Кивирюют называет приключенческим романом, к написанию которой вдохновила огромная любовь к Азербайджану. Роман был удостоен основной премии конкурса. В скором времени книга будет растиражирована.

В интервью АЗЕРТАДЖ автор книги «Город ветров» Керсти Кивирюют рассказала об истории создания своего романа, страшных последствиях Ходжалинской трагедии, призналась в любви к Азербайджану.

- Как возникла любовь к Азербайджану?

- В Баку я ездила еще в студенческие годы. Моя дипломная работа была на тему «Бакинское эстонское общество», материалы для которой я отправилась собирать в Баку. В местных архивах изучала историю деятельности Эстонского общества. Еще тогда ваша столица покорила меня, любовь к азербайджанцам живет во мне до сих пор.

В 2000-е годы в рамках программы Восточного партнерства я участвовала в проектах, связанных с Азербайджаном. В каждый свой приезд в вашу страну я восхищалась гостеприимством, теплотой азербайджанского народа.

В 2008 году был запущен проект по молодежному обмену с Азербайджаном «Unity in diversity». Меня, как преподавателя, прежде всего, интересовали школьники, и я активно работала в программе по обмену школьниками между Азербайджаном и Эстонией. В рамках программы по моей инициативе мы с эстонскими ребятами посетили здание школы, где были размещены азербайджанские беженцы из Нагорного Карабаха. Вместе с детьми мы старались оказать им посильную помощь, в том числе занимались благоустройством территории. Основная цель этого визита заключалась в том, чтобы эстонские дети понимали и сострадали своим сверстникам, столкнувшимся со страшной войной.

Встречи с азербайджанскими беженцами натолкнули меня на написание эссе «По словам маленькой Фатимы». Рассказанная беженкой из Ходжалы история вызвала во мне жгучую боль и необходимость поведать читателю об ужасах, обрушившихся на жителей азербайджанского города. Заголовком эссе стал вопрос, которым задается Фатима: «Не знаю, сможем ли мы простить после всего пережитого?»

- Давайте вернемся к роману. О чем он?

- Как я уже сказала, Азербайджан вдохновляет меня во всех смыслах. История Азербайджана, связанная с огнепоклонничеством, зороастризмом, представляет для меня окутанную тайной загадочную, волшебную историю.

Одно из значений топонимики Азербайджана толкуется как Страна огней. Само название – вызывает огромный интерес к истории вашей страны. Во-вторых, известная гипотеза Тура Хейердала о том, что викинги родом с Кавказа, горы Гобустана и наскальные рисунки привели меня к мысли перенести эту богатую историю на бумагу. Таким образом, свет увидел роман, в котором переплетаются далекое прошлое и настоящее. История романа начинается со свержения в 1920 году большевиками Азербайджанской Демократической Республики и побегом первого посла Эстонии в Азербайджане Роберта Пура из Баку.

Главные герои моего романа - молодая эстонка, азербайджанский парень, а также жертва Карабахской войны беженец Ахмед. Читатель познает Азербайджан глазами молодой эстонки.

Хотелось бы добавить, что у меня нет личных потрясений, связанных с нагорно-карабахской войной, однако любая война несет с собой горести и бедствия. Война – это смерть, страдания стариков, детей. Я всегда вспоминаю Ходжалинскую трагедию с большой скорбью, и как посвящение этой трагедии на страницах моего романа появился образ беженца в лице Ахмеда.

Знаете, если учесть культурное наследие Азербайджана, то не роман, а сам Азербайджан принес известность моему произведению. Есть много еще неизученных богатств и достоинств Азербайджана, а о доброте, гостеприимстве, порядочности и теплоте азербайджанского народа можно говорить вечно.

-Присутствует ли Азербайджан в ваших дальнейших планах?

- Азербайджан всегда в моих мыслях. Не побоюсь повториться, я очень люблю Азербайджан и азербайджанцев. Я желаю азербайджанскому народу удачи, мира, благоденствия, мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, возвращения беженцев в свои родные дома, земли.

Хочу отметить еще один факт, который символизирует мое единство с Азербайджаном – мой день рождения совпадает с Днем Республики вашей страны – 28 Мая. Это знак свыше.

- Спасибо за интервью.

Нигяр Джафарли

собкор АЗЕРТАДЖ

Таллинн