Китай инвестирует в совершенствование системы здравоохранения

Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

Китай активно инвестировал в совершенствование системы здравоохранения. Об этом сказано в Белой книге по общественному здравоохранению.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт Синьхуа, согласно данным, приведенным в опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР Белой книге, с 2011 по 2015 год Китай инвестировал 42 миллиард юаней /около 6,3 миллиард долларов США/ в строительство 1500 больниц уездного уровня, 18 тысяч больниц поселкового или волостного уровня, а также в строительство более чем 100 тыс. деревенских здравпунктов и медицинских центров на уровне местных общин.

К концу 2016 года в Китае насчитывалось 983 тысячи 394 медицинских и лечебных учреждения, сказано в книге.

Помимо этого, в Китае также была создана самая масштабная система медицинского образования. Число студентов, изучающих медицинские специальности в 922 медицинских колледжах и университетах, а также в 1564 средних школах, в программы которых включены медицинские курсы, достигло 3,95 миллиона человек.

К концу прошлого года число работников медицинской сферы достигло 11 миллионов 173 тысячи человек. Также сообщается, что на каждую 1000 человек приходилось 2,31 врача.

Кроме того, правительство КНР усилило поддержку традиционной китайской медицины /ТКМ/. В период с 2013 по 2015 год было выделено 4,6 миллиарда юаней на развитие ТКМ.