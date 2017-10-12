Китай работает над созданием рельсотрона
AzerTAg.az
Баку, 12 октября, AЗЕРТАДЖ
Сотрудники Морского университета инженерных наук Народно-освободительной армии Китая объявили о создании технологий, которые могут быть задействованы при разработке рельсовой электромагнитной пушки.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издания China Daily, китайские инженеры и ученые уже совсем скоро могут представить рельсотрон, основанный на новейших технологиях.
При этом, какие конкретно технологии для рейлгана разработали китайцы — не сообщается, так что м остается только строить предположения.
Рельсотрон (или рейлган) является оружием, стреляющим металлическими снарядами, разгоняемыми электромагнитными силами, которые создаются благодаря высокому напряжению.
У оружия, основанного на таком принципе, есть целый спектр преимуществ. Однако полностью серийного боевого рельсотрона до сих пор не существует — армии ведущих мировых держав периодически проводят соответствующие испытания, но принимать рельсовые пушки на вооружение никто особенно не торопится.
Работы по созданию рейлгана ведутся в Поднебесной еще с середины восьмидесятых годов прошлого столетия, однако первые прототипы появились у Китая только в нулевых годах.
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