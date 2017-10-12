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    Китай работает над созданием рельсотрона

    12.10.2017 [19:58]

    Баку, 12 октября, AЗЕРТАДЖ

    Сотрудники Морского университета инженерных наук Народно-освободительной армии Китая объявили о создании технологий, которые могут быть задействованы при разработке рельсовой электромагнитной пушки.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издания China Daily, китайские инженеры и ученые уже совсем скоро могут представить рельсотрон, основанный на новейших технологиях.

    При этом, какие конкретно технологии для рейлгана разработали китайцы — не сообщается, так что м остается только строить предположения.

    Рельсотрон (или рейлган) является оружием, стреляющим металлическими снарядами, разгоняемыми электромагнитными силами, которые создаются благодаря высокому напряжению.

    У оружия, основанного на таком принципе, есть целый спектр преимуществ. Однако полностью серийного боевого рельсотрона до сих пор не существует — армии ведущих мировых держав периодически проводят соответствующие испытания, но принимать рельсовые пушки на вооружение никто особенно не торопится.

    Работы по созданию рейлгана ведутся в Поднебесной еще с середины восьмидесятых годов прошлого столетия, однако первые прототипы появились у Китая только в нулевых годах.

    AZERTAG.AZ :Китай работает над созданием рельсотрона
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