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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Китайские музыканты выступили с концертом в Университете языков

    25.10.2017 [15:22]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    В Азербайджанском университете языков (АУЯ) при поддержке Института Конфуция АУЯ состоялась красочная концертная программа художественного коллектива Шаньдунского педагогического университета.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в департаменте по связям с общественностью университета, выступивший на мероприятии со вступительной речью проректор по учебной работе АУЯ Афган Абдуллаев подчеркнул особое значение музыкального искусства, обмена творческими коллективами для развития азербайджано-китайских связей в сфере культуры, реализации политики мультикультурализма.

    В свою очередь, советник по экономическим вопросам посольства КНР в Азербайджане Ван Чунган отметил важность гуманитарного сотрудничества в рамках программы возрождения Великого шелкового пути.

    В своем выступлении директор Института Конфуция АУЯ профессор Рафиг Аббасов, отметив большой интерес к китайской музыкальной культуре в Азербайджане, выразил надежду, что выступление китайского художественного коллектива позволит азербайджанской молодежи ознакомиться азербайджанской молодежи с древней конфуцианской культурой.

    Выступивший на мероприятии руководитель художественного коллектива из Шаньдуна Ци Шулин, выразив удовлетворение политикой мультикультурализма Азербайджана, рассказал о культурных традициях Шаньдунского университета, деятельности по расширению молодежных обменов с зарубежными странами.

    На концерте прозвучали китайские народные мелодии на старинных струнных инструментах и флейте, были представлены танцевальные номера из традиционной пекинской оперы, продемонстрировано театрализованное выступление мастеров китайского боевого искусства - кунг-фу.

    AZERTAG.AZ :Китайские музыканты выступили с концертом в Университете языков
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