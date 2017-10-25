Китайские музыканты выступили с концертом в Университете языков

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

В Азербайджанском университете языков (АУЯ) при поддержке Института Конфуция АУЯ состоялась красочная концертная программа художественного коллектива Шаньдунского педагогического университета.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в департаменте по связям с общественностью университета, выступивший на мероприятии со вступительной речью проректор по учебной работе АУЯ Афган Абдуллаев подчеркнул особое значение музыкального искусства, обмена творческими коллективами для развития азербайджано-китайских связей в сфере культуры, реализации политики мультикультурализма.

В свою очередь, советник по экономическим вопросам посольства КНР в Азербайджане Ван Чунган отметил важность гуманитарного сотрудничества в рамках программы возрождения Великого шелкового пути.

В своем выступлении директор Института Конфуция АУЯ профессор Рафиг Аббасов, отметив большой интерес к китайской музыкальной культуре в Азербайджане, выразил надежду, что выступление китайского художественного коллектива позволит азербайджанской молодежи ознакомиться азербайджанской молодежи с древней конфуцианской культурой.

Выступивший на мероприятии руководитель художественного коллектива из Шаньдуна Ци Шулин, выразив удовлетворение политикой мультикультурализма Азербайджана, рассказал о культурных традициях Шаньдунского университета, деятельности по расширению молодежных обменов с зарубежными странами.

На концерте прозвучали китайские народные мелодии на старинных струнных инструментах и флейте, были представлены танцевальные номера из традиционной пекинской оперы, продемонстрировано театрализованное выступление мастеров китайского боевого искусства - кунг-фу.