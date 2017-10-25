Китайское агентство Синьхуа опубликовало эксклюзивное интервью с заместителем исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан" Сиявушем Новрузовым

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Китайское государственное информационное агентство «Синьхуа» опубликовало на своем сайте эксклюзивное интервью с заместителем исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", депутатом Милли Меджлиса, председателем азербайджано-китайской межпарламентской рабочей группы Сиявушем Новрузовым.

АЗЕРТАДЖ, принимая во внимание большой интерес читателей развитию азербайджано-китайских дружеских отношений, публикует интервью с некоторыми сокращениями.

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После восстановления Азербайджаном независимости в 1991 году успехи в политическом и экономическом развитии Китая всегда были в центре пристального внимания в нашей стране. Об этом в эксклюзивном интервью корр. Синьхуа заявил заместитель исполнительного секретаря партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса /парламента/, председатель азербайджано-китайской межпарламентской рабочей группы Сиявуш Новрузов.

По его словам, "мы являемся свидетелями большого развития, достигнутого Китаем под руководством Коммунистической партии. Большую роль в этом развитии сыграла, конечно же, Компартия Китая и принятые ею решения на съездах. Развитие Китая произошло во многом благодаря этим решениям".

Последние десятилетия Китай проделал огромный путь в своем развитии, отметил С. Новрузов. Мир стал свидетелем значительного роста экономического потенциала и международного авторитета КНР в результате успешного воплощения в жизнь всех решений съездов КПК.

Как отметил заместитель исполнительного секретаря правящей в Азербайджане партии, развитие Китая было предопределено во многом благодаря традиционной китайской истории государственности, а с другой стороны, большую роль сыграли новшества в сфере экономики, решение социальных проблем, повышение уровня жизни населения. Обеспечен всесторонний прогресс общества, различных отраслей науки и техники, образования, науки и медицины.

"Важная роль Китая в мировой экономике, его растущий политический авторитет и повышение благосостояния населения являются доказательством того, что реформы и стратегия развития, осуществляемые руководством Коммунистической партии, оправдывают себя", - отметил он.

Как ведущая политическая сила общества, КПК играет огромную роль в общественной жизни страны, выполняя грандиозные задачи на пути всестороннего развития Китая.

Говоря об азербайджано-китайских связях, азербайджанский парламентарий подчеркнул, что они служат делу защиты мира и стабильности, обеспечению экономического прогресса двух стран и опираются на такие фундаментальные принципы, как взаимовыгодное сотрудничество и взаимное уважение территориальной целостности.

Дружественные отношения между народами Азербайджана и Китая имеют глубокие и многовековые исторические корни. В 2017 году исполняется 25 лет установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой. Азербайджан поддерживает выдвинутую председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином инициативу "Пояс и путь".

Партия "Ени Азербайджан" поддерживает дружеские отношения с Коммунистической партией Китая. Между партиями двух стран подписаны соглашения о сотрудничестве. Члены партии "Ени Азербайджан" постоянно участвовали в съездах Компартии Китая и следили за происходящими там процессами.

Рабочая группа по межпарламентским связям Азербайджан-Китай является самой крупной в Азербайджане межпарламентской группой и насчитывает 25 членов /парламент Азербайджан состоит из 125 депутатов/ - депутатов парламента Азербайджана.

По его словам, в Азербайджане высоко ценят искренние и дружественные отношения, сложившиеся между двумя странами и парламентами, и прилагают усилия для их дальнейшего развития.

"Многократные визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай, деятельность азербайджанского павильона на Всемирной выставке ЭКСПО в Шанхае, обмен студентами, участие Китая в развитии азербайджанской экономики, рост товарооборота между Китаем и Азербайджаном, авиасообщение между нашими странами оказывают позитивное влияние на развитие отношений между нашими странами и народами", - сказал С. Новрузов.

"Должен сказать, что перспективы дальнейшего развития Китая очень велики. Сегодня это одна из ведущих держав мира. И мы предпринимаем определенные шаги для еще большего сближения с этой страной", - подчеркнул С.Новрузов.