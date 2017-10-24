Коллектив посольства Республики Корея в Азербайджане встретился с вынужденными переселенцами

Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

24 октября посольство Республики Корея в Азербайджане и Исполнительная власть Зангиланского района провели мероприятие в заложенном для зангиланцев городке в поселке Масазыр Абшеронского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, перед началом мероприятия в медицинском пункте поселка было организовано обследование жителей на наличие различных заболеваний.

Затем гости ознакомились с расположенным в городке детским садом «Шафаг» на 260 мест. Воспитанникам детского сада были переданы в дар школьные принадлежности и формы. Дети приветствовали гостей стихотворениями о мире на разных языках, национальными танцами Азербайджана и Кореи. Кроме того, в городке Зангелан состоялось открытие реконструированной игровой площадки детского сада.

Затем началась официальная часть мероприятия.

Глава Исполнительной власти Зангиланского района Рамиз Гасанов проинформировал гостей о поселке. Было сообщено, что в настоящее время в поселке проживают 760 семей и собираются переехать еще 210 семей. В поселке создана необходимая инфраструктура - школа, детский сад, медицинский пункт, почтамт и Дом культуры. В настоящее время в нашей республике имеется около ста таких поселков.

Глава Исполнительной власти выразил признательность представителям посольства Республики Корея и функционирующих в нашей стране корейских компаний за эту инициативу. Он довел до внимания, что приехавшие из Кореи врачи сегодня оказали жителям поселка медицинскую помощь и обследовали их на наличие различных заболеваний. Месяц назад по инициативе посольства в школе номер 33 был проведен конкурс сочинений под названием «Республика Корея - глазами школьников» Это является одним из наглядных примеров поддержки, оказываемой посольством беженцам и вынужденным переселенцам.

Посол Республики Корея в Азербайджане Ким Чанг-Гю выразил удовлетворение тем, что посетил поселок. Он сказал: «На самом деле оказанная нами поддержка нацелена на выражение вам наших сокровенных чувств. Этой помощью мы старались оказать зангиланским семьям моральную поддержку. Очень хорошо понимаю боль людей, потерявших свои земли, чувства, которые пережили беженцы и вынужденные переселенцы».

Отметив, что Республика Корея всегда поддерживала позицию Азербайджана, посол с уверенностью заявил, что беженцы и вынужденные переселенцы в ближайшее время возвратятся на свои родные земли.

Говоря о значении мероприятия, заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов подчеркнул, что в этом году отмечается 25-летие дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея. За минувшие 25 лет преодолен большой путь как с точки зрения расширения двусторонних связей, так и в плане социально-экономического развития двух стран. Между Кореей и Азербайджаном имеется высокий уровень сотрудничества в сферах здравоохранения, образования, коммуникации, связи, транспорта и др. Он сказал: «Моментом, представляющим для нас огромное значение, является столь чуткий, внимательный подход корейского государства, корейского народа к проблеме, с которой столкнулся Азербайджан, - армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту и к возникшей в результате этого конфликта проблеме более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев.

Было подчеркнуто, что Корея неоднократно отмечала, что в регионе Южного Кавказа придает большое значение Азербайджану. Неслучайно, что в регионе Южного Кавказа посольство этой страны открыто именно в Азербайджане.

Затем по инициативе посольства Республики Корея состоялось награждение победителей конкурса сочинений «Республика Корея - глазами школьников», проведенного среди учащихся 5-11 классов школы номер 33 Зангиланского района.

Мероприятие продолжилось концертной программой.