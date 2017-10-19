Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Компания «АзРусТранс» намерена сформировать собственный вагонный парк.

Компания «АзРусТранс», учрежденная ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) и ЗАО «Русагротранс», начала свою деятельность 10 октября 2016 года. Это уникальный опыт сотрудничества между администрацией и частным сектором и данный опыт дал достаточно положительные результаты, так как компания смогла занять позицию основного поставщика зерна и зерновых, и занять позицию на рынке поставки лесных товаров.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в компании, за год деятельности компания перевезла 415000 тонн зерна и зерновых и 1173 вагонных отправок для погрузки пиломатериалов

Целью создания компании «АзРусТранс», в первую очередь, стало укрепление транзитного потенциала страны и увеличение транзитных поставок. Перевозки активно ведутся не только между Азербайджаном и Россией, также налажены поставки в Грузию, Иран, а после запуска железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс, который запланирован на 30 октября, активизируются поставки и в Турцию. Сдача в эксплуатацию железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс обеспечит поток грузов в Турцию, где существует огромный потенциал – ежегодно в страну из России поставляется до 4 миллионов тонн зерна и зерновых, и еще до 2 миллионов тонн сырья для перерабатывающих компаний, заводов и мельниц.

«АзРусТранс» уже разрабатывает новые проекты для осуществления в данном направлении, которые пока не оглашаются.

В настоящее время идет работа над проектом зернового терминала, сразу после его завершения начнется строительство зернового терминала в Астаре, что позволит напрямую поставлять зерно и зерновые из России в Иран через Азербайджан, при этом обеспечив значительное сокращение издержек. Альтернатива этому пути - это Каспийское море - через порты Астрахань и Махачкала, где на сегодняшний день отгружается до 1,6 миллиона тонн грузов ежегодно. Потенциально, эти грузы могут пройти через Азербайджан, что значительно укрепит транзитный потенциал страны.

Хотя, в основном «АзРусТранс» поставляет зерно и зерновые, компания также сотрудничает с ООО «ТрансЛес». Компания перевозит пиломатериалы как в Азербайджан, так и через Азербайджан в Иран, Грузию и в дальнейшем будут обеспечены поставки в Турцию.

Для обеспечения поставок в Грузию, «АзРусТранс» сотрудничала с американской Bunge Limited и швейцарской Glencore International AG. В связи с тем, что Bunge Limited закрылась в России, компания сейчас ведет переговоры с новыми потенциальными партнерами для возобновления поставок в данном направлении, которое стало выгодным после предоставления Азербайджанскими железными дорогами льготных тарифов.

Эффективность и рентабельность деятельности компании «АзРусТранс» обеспечивает также сформированный вагонный парк. Сейчас компания арендует вагоны у Азербайджанских железных дорог, а имея партнера в России, компания стала основным поставщиком зерна в Азербайджан. В дальнейшем в планы компании входит приобретение собственного вагонного парка, что добавит еще рентабельности бизнесу, позволит закрепиться на внутреннем рынке по импортным грузам. «АзРусТранс» будет расширять род деятельности, увеличивать количество партнеров. Сейчас компания формирует 10 процентов всех поставок Азербайджанских железных дорог в качестве оператора, и в дальнейшем эта цифра будет наращена, за счет реализации поставленных задач и планов.