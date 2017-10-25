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    Компания Renault объявила об уходе из Формулы Е

    25.10.2017 [17:22]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Компания Renault объявила об уходе из чемпионата мира по гонкам на электромобилях после завершения сезона 2017-2018 годов.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на F1News.ru, место французского производителя в Формуле E займет другой представитель альянса Renault-Nissan - компания Nissan. В Renault объяснили свое решение желанием сосредоточиться на программе в Формуле 1.

    Исполнительный вице-президент Renault по продажам и маркетингу Тьерри Коскас сказал: «Три первых сезона в Формуле Е были невероятными, и мы ожидаем, что и в четвертой сезон команда Renault e.dams окажется конкурентоспособной. Как пионеры в этой области, мы многое узнали о высокопроизводительных электромобилях и расходе энергии, что напрямую приносит выгоду нашим клиентам.

    После завершения четвертого сезона в Формуле Е, мы сосредоточим ресурсы на достижении наших амбициозных целей в Формуле 1. При этом рассчитываем на получение дальнейшей выгоды, благодаря участию в чемпионате наших партнеров по альянсу, компании Nissan. В рамках альянса инженеры смогут делиться полученной информацией, что принесет выгоду всем брендам».

     

    AZERTAG.AZ :Компания Renault объявила об уходе из Формулы Е
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