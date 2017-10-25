Компания Renault объявила об уходе из Формулы Е

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

Компания Renault объявила об уходе из чемпионата мира по гонкам на электромобилях после завершения сезона 2017-2018 годов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на F1News.ru, место французского производителя в Формуле E займет другой представитель альянса Renault-Nissan - компания Nissan. В Renault объяснили свое решение желанием сосредоточиться на программе в Формуле 1.

Исполнительный вице-президент Renault по продажам и маркетингу Тьерри Коскас сказал: «Три первых сезона в Формуле Е были невероятными, и мы ожидаем, что и в четвертой сезон команда Renault e.dams окажется конкурентоспособной. Как пионеры в этой области, мы многое узнали о высокопроизводительных электромобилях и расходе энергии, что напрямую приносит выгоду нашим клиентам.

После завершения четвертого сезона в Формуле Е, мы сосредоточим ресурсы на достижении наших амбициозных целей в Формуле 1. При этом рассчитываем на получение дальнейшей выгоды, благодаря участию в чемпионате наших партнеров по альянсу, компании Nissan. В рамках альянса инженеры смогут делиться полученной информацией, что принесет выгоду всем брендам».