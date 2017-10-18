Концерт Патрисии Каас вызвал восторг у бакинской публики
AzerTAg.az
Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ
18 октября на сцене Дворца Гейдара Алиева состоялся концерт живой легенды французской эстрады Патрисии Каас.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, концерт всемирно известной исполнительницы был встречен с большим интересом. На вечере прозвучали как всеми любимые хиты, так и новые композиции из десятого студийного альбома «Kaas chante Piaf» (2014), посвященного памяти легендарной шансон-исполнительницы Эдит Пиаф.
Отметим, что стиль Патрисии Каас - смесь поп-музыки и джаза. В целом, в мире продано около 18 миллионов ее дисков, у певицы большая армия поклонников, преимущественно в Европе и странах СНГ. Патрисия Каас была удостоена ряда наград и премий за вклад в развитие французской музыки. Она также попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в фильмах «А теперь… Дамы и господа» и «Убитая».
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