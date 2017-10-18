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    КУЛЬТУРА


    Концерт Патрисии Каас вызвал восторг у бакинской публики 

    18.10.2017 [22:10]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

    18 октября на сцене Дворца Гейдара Алиева состоялся концерт живой легенды французской эстрады Патрисии Каас.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, концерт всемирно известной исполнительницы был встречен с большим интересом. На вечере прозвучали как всеми любимые хиты, так и новые композиции из десятого студийного альбома «Kaas chante Piaf» (2014), посвященного памяти легендарной шансон-исполнительницы Эдит Пиаф.

    Отметим, что стиль Патрисии Каас - смесь поп-музыки и джаза. В целом, в мире продано около 18 миллионов ее дисков, у певицы большая армия поклонников, преимущественно в Европе и странах СНГ. Патрисия Каас была удостоена ряда наград и премий за вклад в развитие французской музыки. Она также попробовала себя в качестве актрисы, снявшись в фильмах «А теперь… Дамы и господа» и «Убитая».

    AZERTAG.AZ :Концерт Патрисии Каас вызвал восторг у бакинской публики 
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