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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Королю Испании Его величеству Филиппу VI

    11.10.2017 [17:58]

    Ваше величество, 

    От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Испания.

    В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Испании - постоянного благополучия и процветания.

    С уважением,

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики

    Баку, 9 oктября 2017 года.

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