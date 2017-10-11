Королю Испании Его величеству Филиппу VI
AzerTAg.az
11.10.2017 [17:58]
Ваше величество,
От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Испания.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Испании - постоянного благополучия и процветания.
С уважением,
Ильхам Алиев
Президент Азербайджанской Республики
Баку, 9 oктября 2017 года.
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