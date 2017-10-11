Королю Испании Его величеству Филиппу VI

Ваше величество,

От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Испания.

В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Испании - постоянного благополучия и процветания.

С уважением,

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

Баку, 9 oктября 2017 года.