Кротик останется общечешским достоянием

Прага, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, внучка Зденека Милера, знаменитого художника, создателя популярного героя чехословацких и чешских мультфильмов Кротика, лишилась права предоставлять лицензии на использование его изображения. Решение, против которого можно подать апелляцию, вынес пражский городской суд.

Соответствующую судебную жалобу подала Милена Фишерова, поверенная управлением авторскими правами на творчество художника, скончавшегося в 2011 году. Она поставила под сомнение документ, на основании которого Каролина Милерова, распоряжается правами на изображение знаменитого мультипликационного героя. Милену Фишерову смущает то, что бумага была составлена всего за два месяца до смерти Зденека Милера.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

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