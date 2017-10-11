Крупнейший в мире радиотелескоп FAST обнаружил два новых пульсара

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Крупнейший в мире радиотелескоп FAST, установленный в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, за год с начала работы в пробном режиме обнаружил два пульсара.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на китайское издание «Жэньминь жибао», об этом заявила Государственная астрономическая обсерватория Китая (ГАОК). Пульсары (нейтронные звезды), обозначенные как J1859-01 и J1931-01, находятся на расстоянии 16 тысяч и 4,1 тысячи световых лет от Земли с периодом вращения 1,83 и 0,59 секунд соответственно.

По словам старшего научного сотрудника ГАОК Ли Ди, эти пульсары были обнаружены 22 и 25 августа, когда FAST совершал дрейфовое сканирование южной галактической плоскости. Открытие в сентябре было подтверждено австралийским телескопом Parkes. Как правило, для таких гигантских и сложных радиотелескопов, как FAST, нужна пробная эксплуатация сроком от трех до пяти лет.

Отметим, что FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope), размещенный в естественном карстовом углублении горного района провинции Гуйчжоу, был запущен в пробную эксплуатацию в сентябре 2016 года. По размеру апертуры и чувствительности приемного устройства FAST не имеет аналогов в мире. Апертура диаметром 500 метров состоит из 4 450 отражателей и занимает площадь, равную 30 футбольным полям. При помощи FAST ученые намерены углубить знания о происхождении и эволюции Вселенной.