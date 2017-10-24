    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Kубинская печать пишет о значении железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс

    24.10.2017 [17:57]

    Maдрид, 24 oктября, AЗЕРТАДЖ 

    На интернет-сайте кубинской радиостанции «Habana Radio» размещена статья под заголовком «Начинает действовать железнодорожная линия, соединяющая Азербайджан и Турцию».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье со ссылкой на министра транспорта Турции Ахмета Арслана отмечается, что 30 октября из Баку отправится первый поезд, следующий через Тбилиси в Карс.

    Новая железнодорожная линия дополнит дорогу из Пекина в Лондон, послужит сокращению срока грузоперевозок между Азией и Европой с двух месяцев до 15 дней. В первоначальный период по железной дороге Баку-Tбилиси-Карс будет транспортироваться 6,6 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем прогнозируется довести эту цифру до 50 миллионов тонн.

    Aйгюн Алиева

    собкор AЗЕРТАДЖ

    Maдрид

    AZERTAG.AZ :Kубинская печать пишет о значении железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    24.10.2017 [17:04]
    Вышел в путь первый грузовой поезд, который проедет по маршруту Баку-Тбилиси-Карс
    21.10.2017 [18:35]
    Начнет функционировать автобусный рейс Баку-Харьков-Киев
    21.10.2017 [10:52]
    Buta Airways предлагает билеты в Минеральные воды за 29 евро
    20.10.2017 [18:39]
    В Риге обсудили развитие международного транспортного коридора «Север-Юг»
    Kубинская печать пишет о значении железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс