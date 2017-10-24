Kубинская печать пишет о значении железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс

Maдрид, 24 oктября, AЗЕРТАДЖ

На интернет-сайте кубинской радиостанции «Habana Radio» размещена статья под заголовком «Начинает действовать железнодорожная линия, соединяющая Азербайджан и Турцию».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в статье со ссылкой на министра транспорта Турции Ахмета Арслана отмечается, что 30 октября из Баку отправится первый поезд, следующий через Тбилиси в Карс.

Новая железнодорожная линия дополнит дорогу из Пекина в Лондон, послужит сокращению срока грузоперевозок между Азией и Европой с двух месяцев до 15 дней. В первоначальный период по железной дороге Баку-Tбилиси-Карс будет транспортироваться 6,6 миллиона тонн грузов в год. В дальнейшем прогнозируется довести эту цифру до 50 миллионов тонн.

Aйгюн Алиева

собкор AЗЕРТАДЖ

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