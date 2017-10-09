Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ Центральный банк Азербайджана официальный курс маната по отношению к доллару на 10 октября установил на уровне 1,7002 маната за 1 доллар США, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА.

AZERTAG.AZ : Курс маната по отношению к доллару на 10 октября установлен на уровне 1,7002

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