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    Курс маната по отношению к доллару на 18 октября установлен на уровне 1,7001

    17.10.2017 [17:20]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Центральный банк Азербайджана официальный курс маната по отношению к доллару на 18 октября установил на уровне 1,7001 маната за 1 доллар США, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА.

    AZERTAG.AZ :Курс маната по отношению к доллару на 18 октября установлен на уровне 1,7001
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