Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ Центральный банк Азербайджана официальный курс маната по отношению к доллару на 19 октября установил на уровне 1,7001 маната за 1 доллар США, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА.

AZERTAG.AZ : Курс маната по отношению к доллару на 19 октября установлен на уровне 1,7001

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