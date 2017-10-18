Курс маната по отношению к доллару на 19 октября установлен на уровне 1,7001
AzerTAg.az
18.10.2017 [17:26]
Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ
Центральный банк Азербайджана официальный курс маната по отношению к доллару на 19 октября установил на уровне 1,7001 маната за 1 доллар США, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА.
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