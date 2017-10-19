Курс маната по отношению к доллару на 20 октября установлен на уровне 1,7001
AzerTAg.az
19.10.2017 [17:27]
Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ
Центральный банк Азербайджана официальный курс маната по отношению к доллару на 20 октября установил на уровне 1,7001 маната за 1 доллар США, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
18.10.2017 [17:26]
18.10.2017 [12:02]
18.10.2017 [11:32]
МУЛЬТИМЕДИА
19.10.2017 [17:36]
19.10.2017 [21:06]
19.10.2017 [18:58]
19.10.2017 [18:16]
19.10.2017 [18:28]
19.10.2017 [17:27]
19.10.2017 [15:12]
19.10.2017 [18:24]
19.10.2017 [16:40]
19.10.2017 [15:15]
19.10.2017 [18:48]
19.10.2017 [13:43]
18.10.2017 [15:04]
19.10.2017 [18:28]
18.10.2017 [17:11]
17.10.2017 [11:25]
16.10.2017 [15:51]
19.10.2017 [18:55]
19.10.2017 [18:36]
19.10.2017 [16:59]
19.10.2017 [17:08]
19.10.2017 [17:00]
19.10.2017 [14:09]
19.10.2017 [13:57]
19.10.2017 [20:47]
19.10.2017 [17:14]
19.10.2017 [12:35]
18.10.2017 [21:31]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание