Курс маната по отношению к доллару на 24 октября установлен на уровне 1,7001
AzerTAg.az
23.10.2017 [17:18]
Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ
Центральный банк Азербайджана официальный курс маната по отношению к доллару на 24 октября установил на уровне 1,7001 маната за 1 доллар США, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА.
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