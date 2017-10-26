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    Курс маната по отношению к доллару на 27 октября установлен на уровне 1,7002

    26.10.2017 [17:12]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    Центральный банк Азербайджана официальный курс маната по отношению к доллару на 27 октября установил на уровне 1,7002 маната за 1 доллар США, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ЦБА.

    AZERTAG.AZ :Курс маната по отношению к доллару на 27 октября установлен на уровне 1,7002
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