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    Кямран Алиев: Мы взаимно используем связи с Организацией экономического сотрудничества и развития

    25.10.2017 [18:46]

    Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    В соответствии с политической волей Президента Азербайджана Ильхама Алиева, начиная с 2003 года наша страна присоединилась ко всем международным инициативам в области борьбы с коррупцией. С тех пор Азербайджанская Республика также плодотворно сотрудничает с Антикоррупционной сетью Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Являясь очень важной структурой в области экономики, OECD в странах, объединившихся в рядах данной организации, проводит очень важную работу также в области обеспечения прозрачности как в государственных структурах, так и в частном секторе. И поэтому сотрудничество с этой структурой приносит Азербайджану большую пользу, и эта польза взаимная.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал 25 октября в интервью журналистам заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Кямран Алиев.

    Кямран Алиев отметил, что Азербайджан вносит свой вклад в Организацию экономического сотрудничества и развития. Так, за этот период Азербайджан в этой организации успешно завершил три мониторинговых этапа. То есть, наша страна в связи с состоянием, применением и исполнением антикоррупционного законодательства успешно прошла оценивание трех мониторингов. В настоящее время Азербайджан проходит процесс оценивания по IV раунду мониторинга. Одновременно шесть сотрудников Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре привлечены к различному оцениванию в связи с применением антикоррупционного законодательства региональных стран.

    Подчеркнув, что в международном мероприятии на тему «Расследование коррупционных преступлений и уголовное преследование: конфискация приобретенных преступным путем доходов, восстановление имущества и независимость прокуроров», проходившем в административном здании Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, приняли участие около 70 опытных сотрудников прокуратуры и структур, специализированных в области борьбы с коррупцией, свыше 20 расположенных в регионе стран, Кямран Алиев отметил, что эта встреча создает необходимую возможность для изучения законодательства, правовых традиций наших стран.

    «В рамках этих встреч предусмотрены также наши двусторонние встречи с ответственными сотрудниками правоохранительных органов стран, расположенных в нашем регионе. Во время этих встреч конкретно будут получены возможности, чтобы поинтересоваться состоянием исполнения в тех или других странах правовой помощи, направленной Главным управлением в связи с расследующимися уголовными делами, а также для их ускорения», - подчеркнул начальник Главного управления по борьбе с коррупцией.

    AZERTAG.AZ :Кямран Алиев: Мы взаимно используем связи с Организацией экономического сотрудничества и развития
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