Легендарный мессенджер с двадцатилетней историей объявил о закрытии

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

АIM-мессенджер AOL Instant Messenger (AIM) — одна из старейших программ для обмена сообщениями, вышедшая в 1997 году, — вскоре будет закрыт. Владелец сервиса, американская Oath (бывшая AOL, ныне — «дочка» Verizon) полностью остановит его работу 15 декабря.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на издание techcrunch, вице-президент по коммуникациям в Oath (образована в результате слияния Yahoo и AOL) Майкл Альберс написал, что AIM приобщился к миру цифровых технологий и спровоцировал культурный сдвиг, но способ, при помощи которого мы общаемся друг с другом, в корне изменился.

AOL (тогда называвшаяся America OnLine) запустила AIM в мае 1997 года. Проект, популяризовавший интернет-переписку, был очень востребован в конце 90-х. По состоянию на 2006 год, при помощи мессенджера переписывались 52 процента интернет-пользователей США.

Сервис AOL выдержал конкуренцию со стороны «ICQ», «Yahoo! Messenger» (прекратил работу в прошлом году) и «MSN Messenger» (закрыт в 2014-м), но к концу 2000-х, в период взлета социальных сетей и почты Gmail, его популярность практически сошла на нет. По сути, AOL прекратила разработку мессенджера еще пять лет назад, но продолжала его поддерживать.