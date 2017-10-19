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    ПОЛИТИКА


    Лейла Алиева встретилась с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исагзаи

    19.10.2017 [18:16]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева встретилась с резидент-координатором ООН в Азербайджане, одновременно с резидент-представителем Программы развития ООН и Фонда народонаселения ООН Гуламом Исагзаи.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече были обсуждены новые возможности сотрудничества между IDEA и структурами системы ООН, в том числе реализация Целей устойчивого развития ООН и перспективы совместной деятельности в решении проблем окружающей среды.

    Состоялся также обмен мнениями о проекте, реализуемом при поддержке Программы развития ООН по усовершенствованию управления в прибрежных экологических системах в составе особо охраняемых природных территорий.

    Цель проекта - создание и эффективное управление особо охраняемыми природными территориями для сохранения своеобразных, редко встречающихся образцов биологического разнообразия Азербайджана. Отметим, что в рамках вышесказанного проекта в результате работ по реконструкции и усовершенствованию, проводимых в Гызылагаджском государственном природном заповеднике, в Азербайджане будет создана первая в регионе особо охраняемая морская территория.

    На встрече была достигнута договоренность о продолжении и дальнейшем усилении сотрудничества по окружающей среде, устойчивому развитию и другим вопросам.

    AZERTAG.AZ :Лейла Алиева встретилась с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Гуламом Исагзаи
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