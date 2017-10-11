Левандовски стал лучшим бомбардиром европейского отбора к ЧМ-2018

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Лучшим бомбардиром европейской квалификации ЧМ-2018 по футболу стал форвард сборной Польши Роберт Левандовски.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 29-летний нападающий «Баварии» забил 16 голов в 10 матчах. Это рекорд европейского отборочного турнира к чемпионату мира.

В тройку вошли португалец Криштиану Роналду (15 голов в 9 матчах) и бельгиец Ромелу Лукаку (11 в 8 матчах).

Отметим, что все три сборные – Польша, Португалия и Бельгия – вышли на ЧМ-2018.