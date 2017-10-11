Левандовски стал лучшим бомбардиром европейского отбора к ЧМ-2018
AzerTAg.az
11.10.2017 [13:18]
Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ
Лучшим бомбардиром европейской квалификации ЧМ-2018 по футболу стал форвард сборной Польши Роберт Левандовски.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 29-летний нападающий «Баварии» забил 16 голов в 10 матчах. Это рекорд европейского отборочного турнира к чемпионату мира.
В тройку вошли португалец Криштиану Роналду (15 голов в 9 матчах) и бельгиец Ромелу Лукаку (11 в 8 матчах).
Отметим, что все три сборные – Польша, Португалия и Бельгия – вышли на ЧМ-2018.
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