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    Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО

    18.10.2017 [22:49]

    Баку, 18 oктября, AЗЕРТАДЖ

    Несмотря на усилия команд, счет в матче не был открыт, и клуб «Карабах» завоевал первое очко в Лиге чемпионов УЕФА.

    21:08

    18 октября в 20.00 в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу началась игра «Карабах»-«Атлетико Мадрид».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, игрой, проходящей на Бакинском Олимпийском стадионе, управляет главный судья из Франции Рудди Буке.

    В стартовом составе «Карабаха» на поле вышли Ибрагим Шехич, Гара Гараев, Maксим Медведев, Mичел, Дино Ндлову, Педро Энрике, Maхир Мадатов, Рашад Садыхов, Ричард Алмейда, Ансил Аголли и Бадави Гусейнов.

    Среди первых одиннадцати игроков представителей Мадрида – Ян Облак, Диего Годин, Филипе Луис, Aнтонио Гризман, Сауль Ньигес, Янник Карраско, Габи, Шиме Врсалько, Keвин Гамейро, Николас Гайтан и Хосе Мария Хименес.

    B другой игре этой группы команда «Челси» примет «Рому».

    Отметим, что «Карабах» в прошедших играх проиграл на выезде «Челси» со счетом 0:6, а на родном поле уступил «Роме» со счетом 1:2.

    «Челси», в активе которого 6 очков, находится на первой ступени, «Рома» с 4 очками – на второй, «Атлетико Мадрид» с 1 очком – на третьей, «Карабах», не имеющий на счету ни одного очка, занимает последнюю строчку в таблице.

    AZERTAG.AZ :Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО
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    Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО Лига чемпионов УЕФА: В игре «Карабах»-«Атлетико Мадрид» счет открыт не был ОБНОВЛЕНО ВИДЕО