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    «Ливерпуль» готов приобрести у «Порту» Касильяса в январе

    26.10.2017 [18:44]

    Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ 

    «Ливерпуль» готов приобрести в январе будущего года вратаря «Порту» Икера Касильяса.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, руководство клуба рассматривает этот вариант, учитывая нестабильную игру Симона Миньоле и Лориса Кариуса. При этом на испанского голкипера также претендует «Ньюкасл Юнайтед».

    Ранее стало известно, что Касильяс может покинуть свою команду в зимнее трансферное окно. Причиной могут стать проблемы португальского клуба с финансовым фэйр-плей. 36-летний футболист зарабатывает в «Порту» около € 5 млн в год, что намного выше средней заработной платы среди остальных игроков команды.

    В текущем сезоне Касильяс провёл в чемпионате Португалии восемь матчей, в которых пропустил три мяча. Испанец выступает за «Порту» с 2015 года, когда перешел из мадридского «Реала».

    AZERTAG.AZ :«Ливерпуль» готов приобрести у «Порту» Касильяса в январе
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