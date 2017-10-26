«Ливерпуль» готов приобрести у «Порту» Касильяса в январе

Баку, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

«Ливерпуль» готов приобрести в январе будущего года вратаря «Порту» Икера Касильяса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, руководство клуба рассматривает этот вариант, учитывая нестабильную игру Симона Миньоле и Лориса Кариуса. При этом на испанского голкипера также претендует «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее стало известно, что Касильяс может покинуть свою команду в зимнее трансферное окно. Причиной могут стать проблемы португальского клуба с финансовым фэйр-плей. 36-летний футболист зарабатывает в «Порту» около € 5 млн в год, что намного выше средней заработной платы среди остальных игроков команды.

В текущем сезоне Касильяс провёл в чемпионате Португалии восемь матчей, в которых пропустил три мяча. Испанец выступает за «Порту» с 2015 года, когда перешел из мадридского «Реала».