«Ливерпуль» переименовал трибуну «Энфилда» в честь Далглиша
AzerTAg.az
14.10.2017 [13:22]
Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ
В Ливерпуле состоялась церемония открытия переименованной в честь Кенни Далглиша трибуны на стадионе «Энфилд».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, теперь трибуна Centenary Stand («Сентенери Стэнд», изначально – «Кемлин Роуд») называется Kenny Dalglish Stand («Кенни Далглиш Стэнд»).
Далглиш, играя за «Ливерпуль», завоевал 22 трофея, в том числе 6 титулов чемпиона Англии, а также 3 Кубка европейских чемпионов.
Как тренер он выиграл с командой 11 трофеев, включая 3 чемпионства и 2 Кубка Англии.
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