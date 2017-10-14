Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ В Ливерпуле состоялась церемония открытия переименованной в честь Кенни Далглиша трибуны на стадионе «Энфилд». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, теперь трибуна Centenary Stand («Сентенери Стэнд», изначально – «Кемлин Роуд») называется Kenny Dalglish Stand («Кенни Далглиш Стэнд»). Далглиш, играя за «Ливерпуль», завоевал 22 трофея, в том числе 6 титулов чемпиона Англии, а также 3 Кубка европейских чемпионов. Как тренер он выиграл с командой 11 трофеев, включая 3 чемпионства и 2 Кубка Англии.

AZERTAG.AZ : «Ливерпуль» переименовал трибуну «Энфилда» в честь Далглиша

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