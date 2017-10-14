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    «Ливерпуль» переименовал трибуну «Энфилда» в честь Далглиша

    14.10.2017 [13:22]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ 

    В Ливерпуле состоялась церемония открытия переименованной в честь Кенни Далглиша трибуны на стадионе «Энфилд».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, теперь трибуна Centenary Stand («Сентенери Стэнд», изначально – «Кемлин Роуд») называется Kenny Dalglish Stand («Кенни Далглиш Стэнд»).

    Далглиш, играя за «Ливерпуль», завоевал 22 трофея, в том числе 6 титулов чемпиона Англии, а также 3 Кубка европейских чемпионов.

    Как тренер он выиграл с командой 11 трофеев, включая 3 чемпионства и 2 Кубка Англии.

    AZERTAG.AZ :«Ливерпуль» переименовал трибуну «Энфилда» в честь Далглиша
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