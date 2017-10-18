«Ливерпуль» повторил рекорд Лиги чемпионов

Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ

Футбольный клуб «Ливерпуль» разгромил «Марибор» в гостевом матче в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов (7:0).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мерсисайдский клуб повторил рекорд турнира, сумев разгромить соперника с разницей в семь мячей.

Ранее со счетом 7:0 в Лиге чемпионов в гостях побеждали «Шахтер» (над БАТЭ в 2014 году) и «Марсель» (над «Жилиной» в 2010-м).

Также эта победа стала самой крупной выездной для всех английских клубов в Лиге чемпионов / Кубке чемпионов.