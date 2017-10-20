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    ОБЩЕСТВО


    Лозунг Всемирного дня борьбы с остеопорозом 2017 — «Здоровое детство — здоровое будущее костей»

    20.10.2017 [10:03]

    Баку, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    Остеопороз – это заболевание, которое характеризуется снижением плотности костной ткани у человека. Результатом этого заболевания, как правило, развивающегося постепенно и прогрессирующего со временем, становятся частые переломы конечностей и позвоночника. Термин «остеопороз», характеризующий изменения костной ткани человека был введен в XIX веке французским хирургом Якобом Лобштейном.

    Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила эту дату еще в 1997 году, с целью повышения глобальной осведомленности общества о профилактике, диагностике и лечении остеопороза и метаболических заболеваний костей. Основной лозунг Всемирного дня борьбы с остеопорозом 2017 — «Здоровое детство — здоровое будущее костей».

    Остеопороз является растущей глобальной проблемой, которая не признает никаких границ. По данным ВОЗ, это заболевание по распространенности занимает четвертое место среди неинфекционных заболеваний после болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Остеопорозом в мире страдают каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет.

    На первых порах остеопороз никак себя не проявляет. Около десяти лет может пройти с начала болезни, а человек все еще будет находиться в неведении о происходящих в его организме изменениях. Уменьшение костной массы не сопровождается болью, разве что иногда начинает ныть низ спины. В отличие от здоровых костей, при остеопорозе имеющаяся кость разрушается гораздо быстрее, чем образуется новая. В итоге общая масса костного скелета уменьшается. Когда количество костной ткани снижается на четверть, наступает сильно выраженный остеопороз. Для такой болезни характерны деформация позвонков и нарастающая боль в спине при движении, многочисленные переломы крупных и мелких костей. Выявить остеопороз под силу только специалистам по костям – травматологам-ортопедам. Они назначают пациенту рентген костей или направляют на специальное исследование.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, для профилактики остеопороза важно скорректировать вес. Диету следует сбалансировать по различным группам питательных веществ, соленую и мясную пищу свести к минимуму. Нужно избегать избыточного употребления алкоголя, который, с одной стороны, оказывает токсическое воздействие на костный обмен, а с другой — приводит к головокружению и шаткости походки, что может спровоцировать падение и перелом.

    Задержать развитие остеопороза помогает лечебная физкультура. Она должна быть направлена на растяжение и укрепление мышц в щадящем режиме, учитывающем состояние опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Но при физических нагрузках важно не переутомляться, так как это может приводить к нарушению координации движений и, как следствие, повышать риск падений

    AZERTAG.AZ :Лозунг Всемирного дня борьбы с остеопорозом 2017 — «Здоровое детство — здоровое будущее костей»
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    Лозунг Всемирного дня борьбы с остеопорозом 2017 — «Здоровое детство — здоровое будущее костей»