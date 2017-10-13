    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    МИД: Очередная встреча президентов Азербайджана и Армении состоится 16 октября в Женеве

    13.10.2017 [13:36]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    По предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ 16 октября в Женеве состоится встреча президентов Азербайджана и Армении для обсуждения процесса урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

    AZERTAG.AZ :МИД: Очередная встреча президентов Азербайджана и Армении состоится 16 октября в Женеве
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    13.10.2017 [15:53]
    Отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются по восходящей
    13.10.2017 [15:11]
    Состоялся совместный обед премьер-министра Азербайджана и Президента Болгарии
    13.10.2017 [13:35]
    Почтение памяти шехидов
    13.10.2017 [13:32]
    Президент Болгарии Румен Радев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
    МИД: Очередная встреча президентов Азербайджана и Армении состоится 16 октября в Женеве