Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ По предложению сопредседателей Минской группы ОБСЕ 16 октября в Женеве состоится встреча президентов Азербайджана и Армении для обсуждения процесса урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Об этом АЗЕРТАДЖ сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.

AZERTAG.AZ : МИД: Очередная встреча президентов Азербайджана и Армении состоится 16 октября в Женеве

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