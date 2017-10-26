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    ПОЛИТИКА


    МИД России приветствует готовность Баку и Еревана активизировать переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию

    26.10.2017 [15:06]

    Москва, 26 октября, АЗЕРТАДЖ

    МИД России приветствует готовность Баку и Еревана предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения. Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу президентов Азербайджана и Армении в Женеве.

    Как сообщат АЗЕРТАДЖ, М.Захарова сказала: «Мы приветствуем заявленную готовность сторон интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения».

    М.Захарова отметила, что Москва поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые сейчас готовят очередную встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении для «обсуждения сущностных вопросов урегулирования и возможных мер по стабилизации ситуации».

    «К сожалению, положение дел в зоне конфликта остается непростым. Призываем Баку и Ереван проявить конструктивный подход к поиску развязок по нерешенным вопросам», -добавила Мария Захарова.

    Фарида Абдуллаева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Москва

    AZERTAG.AZ :МИД России приветствует готовность Баку и Еревана активизировать переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию
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    МИД России приветствует готовность Баку и Еревана активизировать переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию