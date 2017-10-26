МИД России приветствует готовность Баку и Еревана активизировать переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию

Москва, 26 октября, АЗЕРТАДЖ.

МИД России приветствует готовность Баку и Еревана предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения. Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу президентов Азербайджана и Армении в Женеве.

Как сообщат АЗЕРТАДЖ, М.Захарова сказала: «Мы приветствуем заявленную готовность сторон интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения».

М.Захарова отметила, что Москва поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые сейчас готовят очередную встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении для «обсуждения сущностных вопросов урегулирования и возможных мер по стабилизации ситуации».

«К сожалению, положение дел в зоне конфликта остается непростым. Призываем Баку и Ереван проявить конструктивный подход к поиску развязок по нерешенным вопросам», -добавила Мария Захарова.

Фарида Абдуллаева

собкор АЗЕРТАДЖ

Москва