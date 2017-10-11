МВФ: прогноз экономического роста оптимистичнее, чем предполагалось

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Сегодня состояние мировой экономики разительно отличается от прошлогоднего, сообщают эксперты Международного валютного фонда (МВФ), которые представили пересмотренный прогноз экономического развития.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эксперты утверждают, что экономика развивается более быстрыми темпами, чем они предсказывали ранее.

«Мы ожидаем, что в этом году рост глобальной экономики составит 3,6 процента, а в следующем – 3,7 процента. Это не может не радовать, поскольку рост происходит сразу во многих регионах: в развитых странах, в странах с переходной экономикой в Азии и Европе», - сказал Маури Обстфельд, директор исследовательского отдела МВФ.

В странах СНГ в целом, исключая Россию, экономика вырастет на 2,9 процента в этом году и 3,3 процента в следующем.

В то же время, по словам экономистов МВФ, на фоне восстановления экономики средняя заработная плата растет чрезвычайно медленно - даже в богатых странах. Кроме того, экономический рост наблюдается не везде: в тяжелом положении находятся государства, экспортирующие нефть, а также те, где сложилась нестабильная ситуация – главным образом, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в северной Африке и в африканских странах, находящихся южнее Сахары.

По данным МВФ, за оптимистическими показателями экономического роста скрывается медленный рост производительности в долгосрочном плане. В развитых странах рост производства на душу населения в период с 2017 по 2022 годы составит 1, 4 процента в год. С 1996 года по 2005 этот показатель составлял 2,2 процента.