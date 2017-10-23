«МЮ» готов предложить «Валенсии» 33 млн евро за 20-летнего хавбека Солера
AzerTAg.az
23.10.2017 [15:17]
Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ
Центральный полузащитник футбольного клуба «Валенсия» Карлос Солер попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, английский клуб готов предложить за 20-летнего игрока молодежной сборной Испании 33 миллиона евро, видя в нем долгосрочную замену Майклу Кэррику, который по окончании, скорее всего, завершит карьеру.
Контракт Солера с «летучими мышами» рассчитан до 2021 года с отступными в размере 83 миллионов, но ожидается, что из-за финансовых проблем «Валенсия» согласится продать его дешевле.
В 9 матчах текущего чемпионата Испании Солер забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
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