«МЮ» готов предложить «Валенсии» 33 млн евро за 20-летнего хавбека Солера

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Центральный полузащитник футбольного клуба «Валенсия» Карлос Солер попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, английский клуб готов предложить за 20-летнего игрока молодежной сборной Испании 33 миллиона евро, видя в нем долгосрочную замену Майклу Кэррику, который по окончании, скорее всего, завершит карьеру.

Контракт Солера с «летучими мышами» рассчитан до 2021 года с отступными в размере 83 миллионов, но ожидается, что из-за финансовых проблем «Валенсия» согласится продать его дешевле.

В 9 матчах текущего чемпионата Испании Солер забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.