Максим Курячий: Украинские депутаты, проголосовавшие против Азербайджана в ПАСЕ, специализированы по оппозиционной риторике

Киев, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

Никакая сила не сможет нарушить дружеские и партнерские отношения между Азербайджаном и Украиной, у нас единая позиция по стратегическим вопросам. Мы всегда будем поддерживать наших азербайджанских коллег.

Об этом сказал руководитель группы межпарламентской дружбы Украина-Азербайджан Максим Курячий, прокомментировав АЗЕРТАДЖ голосование некоторых депутатов Верховной Рады Украины за предвзятые резолюции, принятые против Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

М.Курячий отметил, что Азербайджан и Украина, в первую очередь, взаимно поддерживают государственный суверенитет и территориальную целостность стран.

«На сессии ПАСЕ за предвзятые резолюции, принятые против Азербайджана, проголосовало всего лишь несколько депутатов из украинской делегации. Эти депутаты не являются членами коалиции, составляющей большинство в Верховной Раде, они – парламентарии, специализированные по оппозиционной риторике», - дополнил М.Курячий.

Депутат Верховной Рады считает, что такая позиция этих парламентарий не сможет создать напряженность в динамично развивающихся отношениях между нашими странами.

«В ПАСЕ есть и депутаты, представляющие оппозицию. Представители Верховной Рады, проголосовавшие против Азербайджана, предприняли этот шаг, исходя из внутренней политики. Позиция украинских депутатов, проголосовавших за антиазербайджанскую резолюцию, не отражает официальную позицию Украинского государства. Они всего лишь выражают мысли политических сил, которых представляют в Верховной Раде», - подчеркнул М.Курячий.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Киев