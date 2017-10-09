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    «Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 400 млн евро

    09.10.2017 [11:35]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    Английская команда «Манчестер Сити» хочет заполучить игрока «Барселоны» Лионеля Месси.

    Испанское спортивное издание AS утверждает, что трансфер может обойтись в еще невиданные в футбольном мире 400 млн евро.

    Контракт Месси рассчитан до июня 2018 года, а с 1 января он получит право вести переговоры с другими клубами.

    Ранее пресса сообщала, что аргентинец летом 2018 года намерен покинуть «Барсу» в качестве свободного агента.

    AZERTAG.AZ :«Манчестер Сити» готов заплатить за Месси 400 млн евро
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