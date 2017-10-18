Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ Полузащитник футбольного клуба «Наполи» Амаду Диавара реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2). Как сообщает АЗЕРТАДЖ, английский клуб пропустил первый гол после 7 пенальти в турнире. Ранее «Сити» не смогли забить Лионель Месси, Раффаэл, Златан Ибрагимович, Неймар, Радамель Фалькао и Дрис Мертенс.

AZERTAG.AZ : «Манчестер Сити» пропустил первый гол после 7 пенальти в ЛЧ

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