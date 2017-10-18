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    «Манчестер Сити» пропустил первый гол после 7 пенальти в ЛЧ

    18.10.2017 [17:02]

    Баку, 18 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Полузащитник футбольного клуба «Наполи» Амаду Диавара реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, английский клуб пропустил первый гол после 7 пенальти в турнире.

    Ранее «Сити» не смогли забить Лионель Месси, Раффаэл, Златан Ибрагимович, Неймар, Радамель Фалькао и Дрис Мертенс.

    AZERTAG.AZ :«Манчестер Сити» пропустил первый гол после 7 пенальти в ЛЧ
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