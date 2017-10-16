Манданда стал рекордсменом по матчам за «Марсель»
AzerTAg.az
16.10.2017 [11:19]
Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ
Вратарь футбольного клуба «Марсель» Стив Манданда принял участие в игре чемпионата Франции со «Страсбуром» (3:3).
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 32-летний голкипер провел 453-й матч в составе провансальцев, став рекордсменом клуба.
Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику Роже Скотти, который с 1942 по 1958 годы провел за «Марсель» 452 игры.
© При использовании информации гиперссылка обязательна.
При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам
Другие новости раздела
16.10.2017 [10:08]
14.10.2017 [13:58]
14.10.2017 [13:48]
МУЛЬТИМЕДИА
16.10.2017 [11:36]
16.10.2017 [10:04]
15.10.2017 [16:47]
14.10.2017 [22:04]
16.10.2017 [11:04]
15.10.2017 [17:56]
15.10.2017 [15:06]
16.10.2017 [11:00]
16.10.2017 [10:44]
16.10.2017 [10:10]
14.10.2017 [11:39]
14.10.2017 [19:05]
14.10.2017 [17:19]
14.10.2017 [12:47]
13.10.2017 [16:38]
14.10.2017 [18:31]
14.10.2017 [14:53]
14.10.2017 [11:58]
14.10.2017 [11:56]
13.10.2017 [12:49]
13.10.2017 [11:48]
11.10.2017 [22:31]
11.10.2017 [11:00]
15.10.2017 [09:48]
13.10.2017 [18:32]
14.10.2017 [18:50]
14.10.2017 [17:39]
13.10.2017 [18:33]
13.10.2017 [14:38]
14.10.2017 [22:27]
14.10.2017 [19:20]
14.10.2017 [10:20]
13.10.2017 [15:22]
В тексте информации есть орфографическая ошибка
Напишите свое замечание