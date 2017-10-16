Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ Вратарь футбольного клуба «Марсель» Стив Манданда принял участие в игре чемпионата Франции со «Страсбуром» (3:3). Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 32-летний голкипер провел 453-й матч в составе провансальцев, став рекордсменом клуба. Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику Роже Скотти, который с 1942 по 1958 годы провел за «Марсель» 452 игры.

AZERTAG.AZ : Манданда стал рекордсменом по матчам за «Марсель»

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