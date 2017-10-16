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    Манданда стал рекордсменом по матчам за «Марсель»

    16.10.2017 [11:19]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Вратарь футбольного клуба «Марсель» Стив Манданда принял участие в игре чемпионата Франции со «Страсбуром» (3:3).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 32-летний голкипер провел 453-й матч в составе провансальцев, став рекордсменом клуба.

    Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику Роже Скотти, который с 1942 по 1958 годы провел за «Марсель» 452 игры.

    AZERTAG.AZ :Манданда стал рекордсменом по матчам за «Марсель»
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