Матч Кубка Франции был прерван из-за сердечного приступа игрока
AzerTAg.az
Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ
Матч пятого раунда Кубка Франции по футболу между командами «Марли-ла-Виль» и «Версаль» был прерван на 28-й минуте из-за сердечного приступа одного из игроков.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Le Parisien», судья остановил игру после того, как 28-летний защитник «Марли» Идрисс упал на поле.
Тренер «Версаля» Юсеф Шиби рассказал, что игрок сел на газон и скрестил руки на груди. «Наверное, он пытался, но не мог вдохнуть воздух», – сообщил тренер.
Пострадавшему в течение часа оказывали помощь на месте пожарный и врач скорой помощи. Они применили дефибриллятор и сделали массаж сердца.
Затем на пожарном вертолете игрока доставили в больницу в пригороде Парижа.
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