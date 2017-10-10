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    Матч Кубка Франции был прерван из-за сердечного приступа игрока

    10.10.2017 [14:45]

    Баку, 10 октября, АЗЕРТАДЖ

    Матч пятого раунда Кубка Франции по футболу между командами «Марли-ла-Виль» и «Версаль» был прерван на 28-й минуте из-за сердечного приступа одного из игроков.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Le Parisien», судья остановил игру после того, как 28-летний защитник «Марли» Идрисс упал на поле.

    Тренер «Версаля» Юсеф Шиби рассказал, что игрок сел на газон и скрестил руки на груди. «Наверное, он пытался, но не мог вдохнуть воздух», – сообщил тренер.

    Пострадавшему в течение часа оказывали помощь на месте пожарный и врач скорой помощи. Они применили дефибриллятор и сделали массаж сердца.

    Затем на пожарном вертолете игрока доставили в больницу в пригороде Парижа.

     

    AZERTAG.AZ :Матч Кубка Франции был прерван из-за сердечного приступа игрока
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