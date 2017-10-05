Маурисио Сулейман: Азербайджан - 166-я страна, присоединившаяся к Всемирному совету по боксу ВИДЕО

Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

Работа 55-ой Конвенции Всемирного совета по боксу (WBC) в Баку прошла в плодотворной обстановке. Нас встретили здесь с высоким гостеприимством и теплотой.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент структуры Маурисио Сулейман на организованной 5 октября пресс-конференции по итогам прошедшей в Баку 55-й Конвенции WBC.

М.Сулейман отметил: «Несколько месяцев назад мы обратились к Азербайджану в связи с организацией в Баку 55-й Конвенции. Большая роль в этом вопросе принадлежит чемпиону мира Виталию Кличко. Выражаю Президенту Ильхаму Алиеву глубокую признательность за то, что Азербайджан на высоком уровне организовал это представительное мероприятие. В ходе нашего визита Президент Ильхам Алиев принял нас и наша встреча была очень интересной. Президент Азербайджана дал указание о создании в стране Федерации профессионального бокса. Отрадно, что Азербайджан является 166-й страной, присоединившейся к Всемирному совету по боксу. Как менее через три года мы ждем чемпионства от азербайджанских боксеров».

Президент структуры подчеркнул, что на заседании Конвенции обсуждены многие вопросы, приняты решения. Он сказал, что тренинги для арбитров и тренеров, развитие женского бокса, организация и безопасность обязательных встреч являются приоритетными задачами для WBC.

Отметив, что в 2018 году в Баку пройдет чемпионская встреча, М.Сулейман подчеркнул, что в Азербайджане достаточно талантливых боксеров.

Затем были даны ответы на вопросы журналистов.