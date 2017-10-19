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    Меркель едет на саммит ЕС

    19.10.2017 [11:24]

    Берлин, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется сегодня в Брюссель на очередной саммит Европейского Союза, который продлится до пятницы. При этом новое правительство в Германии пока не сформировано - и сроки его появления еще не ясны. Накануне Меркель провела первые зондирующие переговоры с возможными партнерами по новой правительственной коалиции. Сначала она встречалась с либералами из Свободной демократической партии (СвДП), потом с представителями партии "Союз-90"/"зеленые".

    Дальше либералам и "зеленым" придется зондировать друг друга без Меркель, поскольку канцлер отправляется в Брюссель.

    Вугар Сеидов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Берлин

    AZERTAG.AZ :Меркель едет на саммит ЕС
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