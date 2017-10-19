Меркель едет на саммит ЕС

Берлин, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется сегодня в Брюссель на очередной саммит Европейского Союза, который продлится до пятницы. При этом новое правительство в Германии пока не сформировано - и сроки его появления еще не ясны. Накануне Меркель провела первые зондирующие переговоры с возможными партнерами по новой правительственной коалиции. Сначала она встречалась с либералами из Свободной демократической партии (СвДП), потом с представителями партии "Союз-90"/"зеленые".

Дальше либералам и "зеленым" придется зондировать друг друга без Меркель, поскольку канцлер отправляется в Брюссель.

Вугар Сеидов

собкор АЗЕРТАДЖ

Берлин