Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ Нападающий футбольного клуба «Баселона» Лионель Месси забил гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1). Как сообщает АЗЕРТАДЖ, таким образом, 30-летний аргентинец забил сотый гол в еврокубках: 97 – в Лиге чемпионов, 3 – в Суперкубке Европы. Опережает Месси лишь форвард «Реала» Криштиану Роналду, у которого 113 мячей.

AZERTAG.AZ : Месси забил 100-й гол в еврокубках

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