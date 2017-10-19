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    Месси забил 100-й гол в еврокубках

    19.10.2017 [13:37]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Нападающий футбольного клуба «Баселона» Лионель Месси забил гол в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (3:1).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, таким образом, 30-летний аргентинец забил сотый гол в еврокубках: 97 – в Лиге чемпионов, 3 – в Суперкубке Европы.

    Опережает Месси лишь форвард «Реала» Криштиану Роналду, у которого 113 мячей.

     

    AZERTAG.AZ :Месси забил 100-й гол в еврокубках
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