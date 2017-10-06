Международная компания за запрет ядерного оружия удостоена Нобелевской премии мира

Осло, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена Международной компании за запрет ядерного оружия (ICAN).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня в Осло объявила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. По словам Андерсен, эта политическая организация была удостоена награды за за усилия по привлечению внимания к катастрофическим последствиям от любого использования ядерного оружия и за попытки запретить такие вооружения с помощью соглашений. В этом случае комитет поощрял не результат работы организации, но ее устремления и деятельность.

ICAN - это международная организация, основанная в 2007 году в Австралии, в которую входят 468 организаций-партнеров из 101 страны. Целью организации является заключение и исполнение договора о полном запрете ядерного оружия, который был выдвинут ООН.

Напомним, что церемонии награждения лауреатов всегда проходят в один и тот же день - 10 декабря в день кончины основателя наград в двух городах - в Стокгольме и Осло. В Стокгольме проводятся церемонии вручения премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики, тогда как в Осло, в городской ратуше, происходит награждение лауреатов Нобелевской премии мира. Сумма каждой из Нобелевских премий в текущем году составляет 9 миллионов шведских крон (1,1 млн. долларов).

Рауф Алиев

собкор АЗЕРТАДЖ

Осло