    • / МИР

    МИР


    Международная компания за запрет ядерного оружия удостоена Нобелевской премии мира

    06.10.2017 [14:23]

    Осло, 6 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Нобелевская премия мира за 2017 год присуждена Международной компании за запрет ядерного оружия (ICAN).

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сегодня в Осло объявила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен. По словам Андерсен, эта политическая организация была удостоена награды за за усилия по привлечению внимания к катастрофическим последствиям от любого использования ядерного оружия и за попытки запретить такие вооружения с помощью соглашений. В этом случае комитет поощрял не результат работы организации, но ее устремления и деятельность.

    ICAN - это международная организация, основанная в 2007 году в Австралии, в которую входят 468 организаций-партнеров из 101 страны. Целью организации является заключение и исполнение договора о полном запрете ядерного оружия, который был выдвинут ООН.

    Напомним, что церемонии награждения лауреатов всегда проходят в один и тот же день - 10 декабря в день кончины основателя наград в двух городах - в Стокгольме и Осло. В Стокгольме проводятся церемонии вручения премии в области физики, химии, физиологии и медицины, литературы и экономики, тогда как в Осло, в городской ратуше, происходит награждение лауреатов Нобелевской премии мира. Сумма каждой из Нобелевских премий в текущем году составляет 9 миллионов шведских крон (1,1 млн. долларов).

    Рауф Алиев

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Осло

    AZERTAG.AZ :Международная компания за запрет ядерного оружия удостоена Нобелевской премии мира
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    06.10.2017 [11:36]
    Число жертв столкновения поезда и автобуса из Казахстана возросло до 18 человек
    06.10.2017 [11:24]
    Немецкие СМИ о российско-саудовском военном контракте
    06.10.2017 [09:54]
    Знаменитый хоккеист устроил дебош на борту самолета
    06.10.2017 [09:52]
    Еврокомиссия против Apple
    Международная компания за запрет ядерного оружия удостоена Нобелевской премии мира