    • / ЭКОНОМИКА

    ЭКОНОМИКА


    Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил в этом году свыше 3 миллионов пассажиров

    09.10.2017 [16:21]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    В период с января по сентябрь 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,1 миллиона пассажиров. Этот показатель приближается к статистике за весь 2016 год, сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

    За отчетный период на долю национального авиаперевозчика – ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) пришлось 1,9 миллиона пассажиров, из которых 468 тысяч были перевезены на внутренних рейсах.

    На международные рейсы пришлось 85 процентов пассажиропотока. 46,1 процента от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 53,9 процента - иностранных авиаперевозчиков.

    На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям совершили полеты 1,9 миллиона пассажиров.

    Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

    Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

    В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

     

    AZERTAG.AZ :Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил в этом году свыше 3 миллионов пассажиров
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев приближается к очередному рекордному показателю
    12.09.2017 [13:18]
    Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев приближается к очередному рекордному показателю
    За семь месяцев 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 2 миллионов пассажиров
    07.08.2017 [17:24]
    За семь месяцев 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 2 миллионов пассажиров
    В июне Международный аэропорт Гейдар Алиев добился самого большого показателя по росту пассажиропотока
    07.07.2017 [11:41]
    В июне Международный аэропорт Гейдар Алиев добился самого большого показателя по росту пассажиропотока
    Международный аэропорт Гейдар Алиев существенно увеличил пассажиропоток
    09.06.2017 [11:10]
    Международный аэропорт Гейдар Алиев существенно увеличил пассажиропоток
    Другие новости раздела
    05.10.2017 [15:24]
    Buta Airways увеличит количество рейсов Баку-Киев-Баку
    05.10.2017 [11:20]
    В Баку проходит совещание Европейской региональной экспертной группы по безопасности полетов ICAO
    29.09.2017 [12:40]
    80 процентов глобальной торговли осуществляется посредством морского транспорта
    28.09.2017 [14:05]
    Состоялось традиционное общее собрание летного состава гражданской авиации Азербайджана
    Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил в этом году свыше 3 миллионов пассажиров