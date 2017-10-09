Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил в этом году свыше 3 миллионов пассажиров

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

В период с января по сентябрь 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 3,1 миллиона пассажиров. Этот показатель приближается к статистике за весь 2016 год, сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

За отчетный период на долю национального авиаперевозчика – ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL) пришлось 1,9 миллиона пассажиров, из которых 468 тысяч были перевезены на внутренних рейсах.

На международные рейсы пришлось 85 процентов пассажиропотока. 46,1 процента от международных перевозок бакинского аэропорта пришлось на долю AZAL, 53,9 процента - иностранных авиаперевозчиков.

На текущий момент бакинский аэропорт обслуживает 30 авиакомпаний по 53 направлениям. В десятке самых популярных международных направлений – Москва, Стамбул, Дубай, Киев, Тегеран, Анталия, Тбилиси, Багдад, Доха и Санкт-Петербург. По этим направлениям совершили полеты 1,9 миллиона пассажиров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тысяч квадратных метров.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.