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    ЭКОНОМИКА


    Международный банк Азербайджана – уполномоченный банк Бакинского шопинг-фестиваля

    16.10.2017 [17:59]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Международный банк Азербайджана является уполномоченным банком второго шопинг-фестиваля, стартовавшего 15 октября в Баку.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в банке, на время проведения фестиваля 2 банковских офиса будут работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Это департамент обслуживания клиентов (улица Низами, 67) и Насиминский филиал (улица 28 Мая, 21А).

    Отметим, что подключение многих торговых мест к системе возмещения налога на добавочную стоимость облегчает задачу как туристам, так и местным покупателям. Иными словами, в местах, где отмечено название Baku Shopping Festival – Tax Free местные, так и иностранные граждане, сделавшие покупки на сумму свыше 100 манатов, имеют возможность получить обратно определенную часть налога на добавочную стоимость (НДС). Данная сумма достигается как наличными путем, так и переводом на банковский счет/межкарточным переводом.

    Клиенты, сделавшие покупки в местах, обозначенных названием Baku Shopping Festival – Tax Free в рамках второго шопинг-фестиваля смогут с легкостью получить обратно списанный с них налог на добавочную стоимость в Международном банке Азербайджана. В период фестиваля указанные офисы будут ежедневно оказывать клиентам услуги обмена валют. Фестиваль продолжится до 15 ноября.

    Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке банка в социальной сети Facebook.

    AZERTAG.AZ :Международный банк Азербайджана – уполномоченный банк Бакинского шопинг-фестиваля
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